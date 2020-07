Die Marketinggesellschaft Lukom fährt in den nächsten Jahren weitere Verluste ein: Das sagte Kämmerer Andreas Schwarz (SPD) als Lukom-Aufsichtsratsvorsitzender auf RHEINPFALZ-Anfrage. Die mittelfristige Planung weise ein steigendes negatives Jahresergebnis von 274.000 Euro (2021) bis 371.000 Euro aus (2024). Bei Umsätzen seien – auch coronabedingt – allenfalls moderate Steigerungen zu erwarten. Der finanzielle Aufwand für Personal und Material steige dagegen kontinuierlich, begründete Schwarz die Entwicklung.

Hochrechnung 2019 mit Planzahl 2020 verglichen

Zur Kritik von FDP-Fraktionschef Thomas Schell am 29. Juni im Stadtrat, als der im Dezember noch abgelehnte Lukom-Wirtschaftsplan in überarbeiteter Form gebilligt wurde, sagte Schwarz: Schell habe vermutlich die Hochrechnung 2019 mit der Planzahl 2020 verglichen. In der Hochrechnung 2019 lägen die Personalkosten bei rund 3,5, im überarbeiteten Wirtschaftsplan 2020 bei 3,71 Millionen Euro. Die Differenz von 310.000 Euro lasse sich durch Langzeiterkrankungen, die in 2020 wieder eingeplant seien, die Neubesetzung der Geschäftsführung sowie Tarifsteigerungen erklären. Schell wunderte sich, dass bei gleichzeitigem Personalabbau die Personalkosten steigen.

Neuer Lukom-Chef beginnt im September

Mit ihren über 50 Mitarbeitern kümmert ich die Lukom um die Veranstaltungshäuser der Stadt (Pfalzbau, Eberthalle), um die Bürgerhäuser, um Parkplätze, das Marketing und das Stadtfest. Neuer Geschäftsführer wird im September Christoph Keimes (45), bisher Centermanager in der Rhein-Galerie. Er folgt auf Michael Cordier (68), der Ende Mai nach zehn Jahren an der Lukom-Spitze in den Ruhestand gegangen ist. Kommissarische Lukom-Chefin ist bis dahin Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg (62, CDU).