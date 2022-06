Eine Schwangere ist laut Polizei am Montag in der Innenstadt bei einem Unfall verletzt und zu weiteren Untersuchung in eine Klinik eingeliefert worden. Ein 31-Jähriger befuhr gegen 16.30 Uhr mit seinem Auto die Sumgaitallee in Richtung Heinigstraße, als er plötzlich bremsen musste. Die hinter ihm fahrende 29-Jährige bekam dies zu spät mit und fuhr mit ihrem Wagen auf den Vordermann auf. Sachschaden: rund 4000 Euro.