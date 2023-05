Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fußball-Oberligist FC Arminia Ludwigshafen kann den eventuellen Aufstieg in die Regionalliga abhaken. 2:0 (2:0) verlor der FC am Wochenende bei Alemannia Waldalgesheim. Es war die erste Niederlage in der Aufstiegsrunde.

Peter Klug wehrte den Schuss von Shane Wheeler, Winterzugang von Alemannia Waldalgesheim gerade noch zur Ecke ab. Im zweiten Versuch überlistete Innenverteidiger Serdal Günes den FCA-Keeper dann zum