Schutzsuchende aus der Ukraine unterliegen anderen Rechtsnormen als EU-Bürger oder Asylbewerber. Am Dienstag, 28. Juni, 19 Uhr, informiert der Ludwigshafener Rechtsanwalt Hans-Otto Morgenthaler in Zusammenarbeit mit der Initiative „Lu can help“ bei einer Veranstaltung im Heinrich-Pesch-Haus (Frankenthaler Straße 229) zum Thema.

Die Rechtslage für ukrainische Schutzsuchende ist mehr als verworren: Europäische Massenzustromrichtlinien aus 2001, der Durchführungsbeschluss des Europarats vom März dieses Jahres, deutsches Aufenthaltsrecht, Regelungshinweise des Bundes und des Landes greifen kompliziert ineinander. Die Regelungen sind speziell und unterscheiden sich stark von denjenigen, die im allgemeinen Aufenthaltsrecht und im Asylrecht Anwendung finden. Morgenthaler, Rechtsanwalt für Arbeits- und Ausländerrecht, hilft bei der kostenfreien Veranstaltung, Licht in das Dunkel zu bringen. Die Veranstaltung ist eine Mischung aus Theorie und Beispielfällen und richtetet sich sowohl an professionelle Helfer als auch an Ehrenamtliche.

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Anmeldung bis 21. Juni per E-Mail an anmeldung@hph.kirche.org, Telefon: 0621 5999-162.