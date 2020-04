Dass sie selbst zum Risiko für Patienten werden könne, weil sie keine ausreichende Schutzkleidung habe, diese Sorge hatte die Hausärztin Regina Will Anfang April in einem RHEINPFALZ-Artikel geäußert . Will hatte ihren Praxisalltag im Stadtteil West in Zeiten von Corona geschildert. Die vielen herzlichen Rückmeldungen darauf und die Hilfsbereitschaft von Lesern habe sie überwältig, so Will. Und auch das Problem des fehlenden Mundschutzes konnte gelöst werden: Eine Krankenschwester aus Ludwigshafen näht inzwischen einfache Masken, die zum Selbstkostenpreis an Patienten verteilt werden. Ein Modellbauer aus Ludwigshafen hat Will zudem FP2-Masken aus seinem Bestand überlassen, die er wegen der Pandemie aktuell nicht braucht. Die positive Resonanz habe sie und ihre Helferin so motiviert, dass sie auf den geplanten Osterurlaub verzichtete, um für ihre Patienten im Stadtteil West in der Krisenzeit da zu sein.

