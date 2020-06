Die Polizei hat einen 19-jährigen Ludwigshafener als Tatverdächtigen ermittelt. Er soll am Freitag im Stadtteil Mundenheim einen 15-Jährigen mit einem Schuss aus einem Luftgewehr leicht verletzt haben. Laut Polizei hatte der 19-Jährige nach eigenen Angaben aus Spaß mit dem zuvor gefundenen Luftgewehr geschossen, woraufhin ein Abpraller den 15-Jährigen am Bein traf. Der Tatverdächtige und das Opfer haben sich bereits gekannt, so die Polizei. Die Ermittlungen dauern an: Denn das Luftgewehr wurde bisher noch nicht gefunden. Auch die Herkunft der Waffe ist noch unklar. Der Jugendliche war am Freitag zwischen 14 und 14.30 Uhr in der Flurstraße unterwegs, als er angeschossen wurde. Der Schuss wurde aus einer Gruppe von Jugendlichen abgefeuert, die sich in einiger Entfernung des 15-Jährigen aufhielt. Die Gruppe bestand aus zirka fünf bis sechs Personen.