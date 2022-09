Kleiner Brand, beträchtliche Auswirkung: Weil es in einem Schuppen gebrannt hat, mussten in der Nacht auf Freitag über 150 Menschen evakuiert werden.

Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte eine Anwohnerin am Donnerstag gegen 22.45 Uhr den Brand in einem Hinterhof in der Bergheimer Straße gemeldet. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Schuppen, in dem Müllcontainer abgestellt waren, komplett in Flammen. Das Feuer konnte zwar binnen 15 Minuten gelöscht werden. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden sowohl die 103 Gäste eines angrenzenden Hotels, als auch die Anwohner evakuiert. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass für sie keine ernsthafte Gefahr bestanden hatte. Zwei Menschen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Durch den Brand wurden neben dem Holzunterstand samt Mülltonnen der Müllabstellplatz des angrenzenden Hotels, auf den das Feuer übergriffen hatte, sowie dortige technische Einrichtungen beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf mehrere Tausend Euro.

Feuerwehr, Rettungsdienst und zahlreiche Polizeibeamte konnten ihre Arbeiten gegen 0.30 Uhr beenden. Die Brandursache wird derzeit ermittelt. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen. Zeugenhinweise ans Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Telefon 0621 174-1700.