Bereits am 27. Juli gegen 15 Uhr haben mehrere Verkehrsteilnehmer eine Beschädigung in der Engstelle auf der Kurt-Schumacher-Brücke in Fahrtrichtung Ludwigshafen gemeldet. Die Polizei geht davon aus, dass ein Fahrzeug, das breiter war als erlaubt, durch die enge Passage fuhr und dabei einen schweren Betonpfeiler samt dem daran befestigten Warnschild umstieß. Zudem wurden Warnbaken verrückt und teilweise beschädigt. Bei dem Fahrzeug dürfte es sich um einen Lkw gehandelt haben. Der Verursacher flüchtete. Der Unfall dürfte sich kurz vor den Anrufen ereignet haben. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 0621/963-2122 in Verbindung zu setzen.