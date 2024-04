Für die zweite Woche der Sanierung der Kurt-Schumacher-Brücke (B44) werden von 15. bis 19. April in Richtung Mannheim weitere vier nächtliche Vollsperrungen angekündigt. Wie die Stadt Mannheim weiter mitteilt, soll erst danach tagsüber eine einspurige Verkehrsführung nötig werden – und zwar von 22. April bis 24. Mai, 9 bis 15 Uhr. Die Arbeiten sind in dieser Woche mit nächtlichen Sperrungen gestartet. Von 27. Mai bis 7. Juni sollen reparierte Teile des Bauwerks unter nächtlichen Vollsperrungen wieder eingebaut werden. Umleitungen in den genannten Zeiten sind ausgeschildert. Der motorisierte Individualverkehr wird nach Angaben der Stadt Mannheim bereits in Ludwigshafen über die Rheinuferstraße und Yorckstraße auf die Konrad-Adenauer-Brücke (B37) über den Rhein geführt. Der südliche Geh- und Radweg entlang der Fahrspuren in Richtung Mannheim ist während des gesamten Bauprojekts gesperrt. Der Weg auf der anderen Seite der Brücke im nördlichen Bereich ist frei. Die Straßenbahnen sind von diesen Arbeiten nicht betroffen. Sie fahren weiter über die Kurt-Schumacher-Brücke.