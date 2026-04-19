Mehr Grün, weniger Beton: Der Pausenhof des Schulzentrums in Mundenheim ist für eine halbe Million Euro neu gestaltet worden.

Alexander Thewalt ist offensichtlich beglückt: „Wir würden uns freuen, wenn das Land für alle Kommunen noch einmal ein Förderprogramm auflegen würde, das so flexibel ist und den Städten solche Möglichkeiten eröffnet.“ Der parteilose Bau- und Umweltdezernent lässt bei einem Pressetermin am vergangenen Donnerstag den Blick über den neu gestalteten Pausenhof des Schulzentrums Mundenheim schweifen. In den vergangenen Monaten wurde der weitgehend versiegelte Platz mithilfe eines Landesprogramms begrünt und umgebaut.

Mehr Grün statt Grau: Unter diesem Motto sollte die Aufenthaltsqualität für die Schüler der Karolina-Burger-Realschule plus und des Heinrich-Böll-Gymnasiums verbessert werden, die sich den Pausenhof des Schulzentrums teilen. Insgesamt wurden rund 1200 Quadratmeter des Schulhofs umgebaut, entsiegelt und bepflanzt. Rund 500.000 Euro wurden in das Projekt investiert. Bereits 2022 wurden alle maroden Betonpilze auf dem Schulhof abgerissen, die einst als Wetterschutz gebaut worden waren. Im Jahr 2025 wurden dann die alten Blockstufentreppen entfernt.

Neue Überdachungen

Jetzt sind die Zugänge zum Pausenhof teilweise barrierefrei, zum Schutz vor Regen und Wind wurden zudem drei neue Pausenhofüberdachungen mit Farbglas errichtet. Neben diesen baulichen Verbesserungen wurde der Schulhof teilweise entsiegelt, und auf 600 Quadratmetern wurden neue Pflanzflächen angelegt. Für mehr Grün sorgen zwölf neue Bäume, 80 Sträucher, 740 Bodendecker und über 1150 Stauden, berichtete Gartenbauer Oliver Vögele aus Ladenburg. Die stadtklimatolerante Vegetation soll den Schülern nicht nur mehr Erholung zwischen den Unterrichtsstunden ermöglichen, sondern insbesondere für eine deutliche Abkühlung auf dem Areal in den heißen Sommermonaten sorgen, ergänzten Sascha Lautenschläger und Bernd Lipowsky vom Bereich Umwelt und Klima der Stadtverwaltung.

Oliver Vögele lobte ausdrücklich die Schüler des Schulzentrums: Die Kinder und Jugendlichen hätten sich sehr für die Arbeiten und den Beruf des Garten- und Landschaftsbauers interessiert. Die negativen Schlagzeilen, die durch die Polizeieinsätze in den vergangenen Monaten an der Karolina-Burger-Realschule plus ausgelöst worden waren, könne er nicht bestätigen, so Vögele. Die Schüler hätten sich sehr korrekt verhalten.

Erholungsort für Schüler

„Projekte wie dieses haben eine Vorbildfunktion für unsere Stadt, denn Entsiegelung und Bepflanzung sind mit Blick auf den Klimawandel und den zunehmend heißen Sommermonaten von enormem Wert“, betonte Dezernent Thewalt. „Mit dem nun umgebauten Schulhof haben wir einen lebendigen Erholungsort für die Schüler geschaffen, der nicht nur gesünder ist, sondern auch zum Entdecken der Natur einlädt. Das haben wir auch einem Förderprogramm des Landes zu verdanken, das den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel tatkräftig unterstützt.“ Der Pausenhof in Mundenheim soll nicht der einzige in Ludwigshafen sein, der grüner wird: „Wir haben noch viel vor zur Begrünung von Schulhöfen“, kündigte Thewalt an.

Zur Sache

Das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) ist ein Förderprogramm des Landes Rheinland-Pfalz zur Unterstützung von Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels mit einem landesweiten Gesamtvolumen von 250 Millionen Euro. Im Januar 2024 hatte das Klimaschutzministerium den Antrag der Stadt Ludwigshafen auf Aufnahme in das Programm bewilligt. Damit stehen der Stadt über 7,5 Millionen Euro für die Umsetzung von insgesamt 17 Projekten bereit, der Umbau des Pausenhofs des Schulzentrums Mundenheim ist eines davon. Die Fördergelder dürfen hauptsächlich für den Klimaschutz und maximal zu 25 Prozent für Klimaanpassung eingesetzt werden.





