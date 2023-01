Anlässlich seiner ersten Ausstellung im neuen Jahr hatte der Förderverein des Karl-Otto-Braun-Museums zuletzt zu einer Vernissage eingeladen. Der Ludwigshafener Künstler Franz Schulte-Römer präsentierte dort seine Malerei. Kunsthistorikerin Dagmar Burisch führte in die Ausstellung ein und bestätigte dem Künstler, dass er es verstehe, seine Bildwelt und Farbgestaltung hervorragend in seiner Malerei umzusetzen. In den Raum-Flächen-Diskussion werde sie von klaren Konturen und geometrischer Ordnung im Zaum gehalten. Bei den Landschaftsimpressionen dagegen sei die Farbe in die Freiheit entlassen – sie dürfe fließen, sich vermischen und überlagern, sie formiere sich zu Zwischentönen, verliere sich im Atmosphärischen, um sich in Zufallsstrukturen immer wieder neu zu organisieren.

In seinen künstlerischen Werken finde sich beides: sogenannte Denk- und Sehbilder. Dieser kreative Wechsel zwischen dem Gebauten und dem Gewachsenen im Werk von Franz Schulte-Römer sei keine Überraschung, sondern finde eine Erklärung in der Biografie des Künstlers. Architektur, Konstruktion und planerische Entwicklung hätten sein Berufsleben als Stadtplaner geprägt.

Die Ausstellung ist noch bis einschließlich 2. April, sonntags von 10-13 und 14-17 Uhr, im Braun-Museum, Edigheimer Straße 26, zu sehen. Der Eintritt ist frei.