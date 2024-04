Die Sanierung der Albert-Schweitzer-Grundschule im Stadtteil Süd wird teurer als ursprünglich gedacht. Die Gesamtkosten belaufen sich mittlerweile auf 16,5 Millionen Euro – ursprünglich war die Stadt von 9,5 Millionen ausgegangen. Der Gebäudekomplex wurde in den 1960er-Jahren gebaut und beherbergt neben der Schule auch eine Kita. Im Zuge der Planung der Sanierung habe sich gezeigt, dass weitere zusätzliche Arbeiten an Fenstern, der Fassade und dem Dach nötig seien, um dauerhaft Schäden am Gebäude zu verhindern. Der Stadtrat stimmte am Montag der Kostenerhöhung um sieben Millionen Euro einstimmig zu.