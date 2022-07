Durch das Sammeln von Spenden ist es dem „Freundeskreis Schullandheim Ramsen“ möglich, 12.000 Euro für Tipi-Zelte zur Verfügung zu stellen. Das hat Holger Scharff, der Vorsitzende des Freundeskreises, mitgeteilt, der in diesem Amt auf der jüngsten Jahreshauptversammlung bestätigt worden ist. „Das Schullandheim Ramsen wird in normalen Zeiten durch die Ludwigshafener Schulen gut genutzt und ausgelastet“, teilt Scharff mit. Leider hätten aber während der vergangenen zwei Pandemiejahre die Schüler oftmals nicht auf Freizeit gehen dürfen, zudem sei es den Senioren wegen des lange nicht genehmigten Ludwigshafener Haushalts im Jahr 2022 nicht möglich gewesen, nach Ramsen zu fahren. Der „Freundeskreis Schullandheim“ wolle deshalb umso engagierter in enger Zusammenarbeit mit dem Träger der Stadt Ludwigshafen das Schullandheim auf seinem guten Weg weiter voranbringen. „Diese Investition wird dazu beitragen, den Aufenthalt im Schullandheim Ramsen, das ich als wichtige ,Außenstelle’ der Stadt Ludwigshafen erachte, noch attraktiver zu machen“, freut sich entsprechend der zuständige Bereichsleiter bei der Stadt, Stefan Weißmann.