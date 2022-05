Mit einem großen Fest im Hof und in den Räumen der Wittelsbach-Grundschule feiert der Hort „Wittel-Wigwam“ in Süd am Samstag, 7. Mai, von 11 bis 16 Uhr sein 30-jähriges Bestehen. Auf dem Programm stehen ein Rückblick auf eine bewegte Geschichte und verschiedene Attraktionen.

Dass berufstätige Eltern mit Problemen bei der Betreuung ihrer Kinder kämpfen, ist in Ludwigshafen nichts Neues: Im Mai 1992 wurde daher an der Wittelsbach-Grundschule nach langen und zähen Verhandlungen einer Elterninitiative eine Schultagesstätte in Betrieb genommen. Denn der Förderverein der Schule und die Schulleitung hatten nach einer Befragung der Eltern einen großen Bedarf für die Betreuung der Grundschulkinder auch nach dem Unterricht ermittelt. Nach dem Vorbild der „Grimmburg“ an der Brüder-Grimm-Grundschule, die erst kurz zuvor ebenfalls auf die Initiative von Eltern hin gegründet worden war, sollten die Schüler nicht stur bis 17 Uhr betreut werden, sondern das Angebot sollte sich an den Bedürfnissen der Familien orientieren.

Große Raumnot bis 2012

Beim Start des Horts waren 20 Kinder mit von der Partie, schon ein Jahr später besuchten mehr als 30 Kinder den Schulhort, nach zehn Jahren waren es 70. Das Thema Raumnot im „Wittel-Wigwam“ erledigte sich daher erst, als im Jahr 2012 die Hauptschule aus dem Schulgebäude auszog und endlich genügend Räume zur Verfügung standen.

Bei der Feier des Jubiläums stehen ab 11 Uhr bis zum Mittag zunächst offizielle Reden auf dem Programm. Ab 13 Uhr finden Vorführungen der Kinder statt, danach wird ein Zauberer erwartet. Für Essen und Getränke ist einer Ankündigung zufolge gesorgt.