Die Stadt sieht sich zwar nicht in der Lage, ein Konzept für eine ökologische Umgestaltung der Schulhöfe zu erstellen. Einem entsprechenden Vorstoß der Fraktion Grünes Forum und Piraten steht sie aber grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber.

In der Sitzung des Bauausschusses am Montag hatte ihr Sprecher Jens Brückner gefordert, Schulhöfe zu entsiegeln. Diese würden nicht nur in den Unterrichtspausen frequentiert, sondern auch nachmittags als Spiel- oder Bolzplatz angesteuert. Eine Auflockerung der Höfe will die Fraktion mit dem aufgelegten Baumpflanzprogramm der Stadt verknüpfen. Aus dieser Selbstverpflichtung fehlten im Stadtgebiet noch mindestens 700 Bäume, um die Mindestanforderungen an eine adäquate Begrünung zu erfüllen.

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) stimmte Brückner zu, dass solche Ideen Schulhöfe attraktiver und sicherer machen könnten. Allerdings habe das zuständige Baudezernat nicht die personellen Ressourcen, um ein solches Projekt zu entwickeln. Ein Konzept müsste extern in Auftrag gegeben werden. „Ihre Vorstellungen sind unser Anspruch und werden von uns mit bedacht“, bekräftigte Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos). Jede Straße in der Stadt bräuchte eigentlich eine Baumreihe. Aber eine solche Strategie bedürfe einer intensiven Planung und Begleitung.