Die Landeszentrale für Gesundheitsförderung sucht Schulgesundheitsfachkräfte für Ludwigshafen. Hintergrund ist ein neues Projekt an Grundschulen.

Um gesund aufwachsen zu können, benötigen Kinder und Jugendliche Rahmenbedingungen, die ihnen eine gute Entwicklung ermöglichen. Ein Pilotprojekt in Rheinland-Pfalz zielt darauf ab, die Schule als Ort der Gesundheitsförderung stärker in den Blick zu nehmen. Deshalb sollen an ausgewählten Grundschulen sogenannte Schulgesundheitsfachkräfte eingesetzt werden. Ziel des Projekts ist es laut Landeszentrale, Kindern einen chancengleichen Zugang zu Gesundheitswissen und zu Angeboten der Prävention zu ermöglichen. Außerdem sollen ihr Gesundheitsverhalten gestärkt und ihr Selbstwertgefühl gefördert werden.

Wissenschaftliche Begleitung

Das Projekt wird in Kooperation zwischen dem Bildungsministerium und der Landeszentrale für Gesundheitsförderung durchgeführt und von der Universitätsmedizin Mainz wissenschaftlich begleitet. Die Landeszentrale sucht nun Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpflegekräfte für Grundschulen in der Stadt. Voraussetzung ist eine abgeschlossene Berufsausbildung, idealerweise mit mehrjähriger Berufserfahrung. Weitere Informationen zu den Aufgaben und Voraussetzungen stehen in der Stellenausschreibung im Netz unter www.lzg-rlp.de.