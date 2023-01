Für Schulbaumaßnahmen kann die Stadt als Trägerin mit einem Landeszuschuss von 258.900 Euro rechnen. Gefördert werde die 2002 gegründete, privat geführte und christlich ausgerichtete Lukas-Grundschule in West für den Neubau der Sporthalle, informieren die SPD-Landtagsabgeordneten Anke Simon und Heike Scharfenberger. Den Politikerinnen zufolge ist das „Landesschulprogramm ein wichtiger Baustein zur Umsetzung geplanter Maßnahmen an unseren Schulen sowie zum Erhalt des vielfältigen schulischen Angebots, auch bei uns in Ludwigshafen. Unsere Schulen sind ein bedeutender Lebensort von Kindern und Jugendlichen, ein bedarfsgerechter Ausbau dieser Einrichtungen ist der richtige Weg für die Zukunft“. Insgesamt würden im aktuellen Schulbauprogramm des Landes mehr als 310 Projekte mit einer Gesamtsumme von mehr als 62 Millionen Euro gefördert. Über alle Schularten hinweg fließen die Mittel in Um- und Neubaumaßnahmen sowie Sanierungs- oder Brandschutzmaßnahmen.