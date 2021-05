Seit Anfang der Woche müssen Kinder und Jugendliche an den weiterführenden Schulen nicht nur auf dem Gelände, sondern auch im Unterricht einen Mund-Nase-Schutz tragen. Das sei anstrengend, funktioniere aber gut, berichten Schulleiter. Trotzdem befinden sich die Schulen im Ausnahmezustand.

Auf der Homepage der Karolina-Burger-Realschule plus in Mundenheim wird die Corona-Lage täglich in einem kleinen roten Info-Kasten mit blanken Zahlen beschrieben. Am Donnerstag gibt es an der Schule mit insgesamt 740 Mädchen und Jungen 26 Corona-Verdachtsfälle unter den Schülern und sechs bestätigte Infektionen. Trotzdem ist keine einzige Klasse komplett in Quarantäne. Unter den Lehrern sind keine Infektionen und keine Verdachtsfälle bekannt.

Für Schulleiter Oliver Hornickel ist die Maskenpflicht im Unterricht vor diesem Hintergrund kein großes Thema. „Es ist sehr anstrengend, über einen so langen Zeitraum eine Maske zu tragen“, sagt er. Aber größere Probleme bereite das derzeit nicht. Es sei geklärt, dass Kinder und Jugendliche, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen könnten, ein spezielles ärztliches Attest vorweisen müssen. Dass Schüler sich weigern, eine Maske zu tragen, hat Hornickel unterdessen noch nicht registriert.

Im Pausenhof: Begrüßung per Handschlag

Weniger optimal läuft es nach der Beobachtung des Schulleiters dagegen in den Pausen auf dem Schulhof. Jedoch nicht mit Blick auf die Maskenpflicht. „Das mit dem Abstand kriegen die Jugendlichen einfach nicht hin“, erklärt Hornickel. Auch die Begrüßung per Handschlag sei immer noch weit verbreitet.

Deshalb sieht er das Infektionsgeschehen an seiner Schule auch mit großer Sorge – ebenso wie viele Eltern – und informiert darüber auch transparent auf der Homepage. Nach Ansicht des Schulleiters sind sechs, möglicherweise sogar sieben Fälle bei 740 Schülern zu viele Infektionen. Zumal mittlerweile nicht mehr die ganzen Klassen samt Lehrer in Quarantäne geschickt werden, sondern lediglich jene Kontaktpersonen eines Infizierten, die im Umfeld von zwei Metern länger als 15 Minuten sogenannten Face-to-Face-Kontakt hatten. Für alle anderen gehe das Schulleben derzeit trotz Corona-Infektion im unmittelbaren Umfeld einfach ganz normal weiter.

Zeit für Szenario II?

Angesichts dieser Lage an der Mundenheimer Schule wäre es daher dem Schulleiter zufolge an der Zeit, zum sogenannten Szenario II überzugehen. Das bedeutet, dass die Klassen geteilt und die Hälfte der Schüler zu Hause unterrichtet werden, um Kontakte deutlich zu reduzieren. Das stehe aber noch nicht an. Hornickel fasst zusammen: „Das sind harte Zeiten für Schulleiter. 50 Prozent meiner Arbeit geht gerade für Corona drauf.“ Dass er auch schon vor der Pandemie gut beschäftigt war, danach fragt gerade niemand.

Das Szenario II, also geteilte Klassen, hatte auch die Berufsbildende Schule Wirtschaft I in Süd wegen der hohen Inzidenzzahlen eigentlich erwartet, wie Schulleiter Wolfgang Stutzmann berichtet. „Wir hatten uns darauf eingestellt, um Abstände einzuhalten und Kontakte zu reduzieren.“ Denn die Klassen seien mit teils 26 bis 28 Schülern mitunter sehr groß. Die Maskenpflicht sei kein Problem, aber die Ausbildungsbetriebe erkundigten sich besorgt bei der Berufsschule, wie es bei so vollen Klassen um den Infektionsschutz bestellt sei, berichtet Stutzmann.

Geteilte Klassen gut machbar

Der Schulleiter hätte sich gewünscht, dass stärker differenziert wird zwischen Grundschule, Sekundarstufe I und II. Seine Schüler seien 16 Jahre und älter. Da seien geteilte Klassen gut machbar. Auch an der Berufsschule gab es Stutzmann zufolge einige Corona-Fälle. „Wir tun einiges dafür, dass sich die Infektion auf einzelne Klassen beschränkt und trennen die Gruppen so gut es geht.“

Als sehr gewissenhaft und diszipliniert bezeichnet Rainer Fischer die Schüler an der Integrierten Gesamtschule Edigheim (IGS) mit Blick auf die Maskenpflicht. „Die Jugendlichen kommen überraschend gut damit zurecht“, sagt der Schulleiter. Am Lüftungskonzept werde derzeit noch gearbeitet. Ein zusätzlicher Gong soll die Schüler daran erinnern.

Kommunikation kostet Zeit

Viel Arbeit macht dem Schulleiter ein einzelner Maskenverweigerer. Die Kommunikation darüber mit verschiedenen beteiligten Stellen sei aufwendig und koste viel Zeit, erläutert Fischer. Bei zwei Schülern, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen könnten, sei es organisatorisch kompliziert.

An der Gesamtschule habe es bisher zwei bestätigte Corona-Infektionen gegeben, sagt der IGS-Chef. Die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt zur Bewältigung der Krise habe dabei gut funktioniert.

Videokonferenz mit Eltern

Ganz anders als vor der Pandemie laufen aktuell die Infoabende für die Eltern derjenigen Viertklässler, die ihre Kinder demnächst an der Gesamtschule anmelden wollen. Diese Informationen seien nur per Videokonferenz möglich, Fragen könnten in Chatrooms gestellt werden, erläutert Fischer. „Einen Abend haben wir schon gemacht. Das hat gut geklappt.“ Ein Tag der offenen Tür, der eigentlich für den 14. November geplant war, wurde vorerst auf den 5. Dezember verschoben.

Am Carl-Bosch-Gymnasium (CBG) in Mitte wird nach Angaben von Schulleiter Ulf Boeckmann die Maskenpflicht gut angenommen. Auch das Lüften habe sich mittlerweile als fester Bestandteil des Unterrichts etabliert. Für Boeckmann ist der Beschluss, dass die Schulen während des Lockdowns weiter geöffnet bleiben sollen, eine Entscheidung, die den Lehrern und Schülern sowie den Eltern eine verlässliche Perspektive für die kommenden Wochen bietet. „Es ist auch ein klares Bekenntnis der Öffentlichkeit zur außerordentlichen Bedeutung der Schulen für das gesellschaftliche Leben“, meint der Schulleiter.

Große Disziplin im Schulbetrieb nötig

Vom Schulalltag, wie es ihn vor der Pandemie gab, ist auch das CBG in diesem Herbst weit entfernt: „Natürlich können wir alle nicht wissen, wie sich die Situation in Zukunft entwickelt, aber die Schulgemeinschaft gibt sich alle Mühe, durch ein verantwortungsvolles Handeln ihren Teil dazu beizutragen, dass sich die Infektion nicht weiter ausbreitet. Dies verlangt uns im Schulbetrieb eine große Disziplin und die Bereitschaft zur Anpassung unseres Verhaltens ab“, schildert Boeckmann die Situation am größten Gymnasium der Stadt (rund 1270 Schüler).

Die finanziellen Mittel aus dem Digitalpakt und den Sonderprogrammen des Bundes, des Landes und des Schulträgers tragen Boeckmann zufolge wesentlich dazu bei, dass sich die Ausstattung der Schule in Bezug auf digitale Medien rasant verbessert. „Insofern bin ich sehr zuversichtlich, dass wir auch in den kommenden Wochen den Schulbetrieb – so gut wie es die Situation zulässt und so gut wie wir es können – aufrecht erhalten werden.“

Normaler Unterricht trotz Corona-Fall

An den Grundschulen scheint die Situation ähnlich schwierig zu sein, auch wenn die Kinder dort im Unterricht noch keine Masken tragen müssen. Auf der Homepage der Erich-Kästner-Grundschule in Mitte, eine der größten Grundschulen in Rheinland-Pfalz (rund 550 Schüler), heißt es am Donnerstag: „An unserer Schule gab es einen bestätigten Corona-Fall. Eltern und Schüler, die davon betroffen sind, wurden informiert, und entsprechende Maßnahmen sind nach Vorgabe des Gesundheitsamtes ergriffen worden. Für alle anderen Schüler findet normaler Unterricht statt.“ Schulleiterin Sabine Wulf hat nach Angaben ihres Sekretariats gerade so viel um die Ohren, dass sie keine Zeit für Presseanfragen hat.

Einwurf: Ein Experiment

Im Gegensatz zum ersten Corona-Lockdown im Frühjahr gehen gerade rund 32.000 Kinder und Jugendliche in Ludwigshafen Tag für Tag zur Schule. Von Alltag kann in den Einrichtungen nach den Schilderungen von Schülern, Lehrern und auch Schulleitern dabei eher nicht die Rede sein. Es ist für alle Beteiligten kompliziert, den Betrieb im Pandemie-Ausnahmezustand zu organisieren. Ob es die richtige Entscheidung war, die Schulen offen zu lassen, werden die Verantwortlichen erst in einigen Monaten wissen. Aktuell ist es ein Experiment. Dass Schulen von Woche zu Woche mit Infektionen kämpfen, sorgt für Verunsicherung. Viele Fragen werden auch von den überlasteten Krisenstäben nicht beantwortet. Es verwundert, dass der Betrieb an einer Schule mit einem halben Dutzend Infektionen normal weiterläuft, während bei einem großen Arbeitgeber mit dem gleichen Problem unverzüglich Massentests veranlasst werden.