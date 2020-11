Am Ende eines jeden Tages melden die Schulen der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier (ADD), wie viele Corona-Infektionsfälle am jeweiligen Tag vorlagen. „Es ist also eine reine Verlaufsstatistik mit der Gesamtmenge aller aktuellen Fälle an dem Tag“, erklärt die Sprecherin der Landesbehörde auf Anfrage der RHEINPFALZ. Stand Mittwoch, 11. November, waren an Ludwigshafener Schulen 99 Kinder und Jugendliche und vier Lehrer infiziert gemeldet. Am Mittwoch gab es demnach keine Schulschließung für den regulären Präsenzunterricht, aber 14 Teilschließungen in der Chemiestadt. Das bedeutet, dass einzelne Klassen im Fernunterricht unterrichtet wurden. Insgesamt 951 Schüler sowie 43 Lehrkräfte befanden sich am Mittwoch in Quarantäne. Die ADD bestätigt, dass das Gesundheitsamt an der Karolina-Burger-Realschule plus in Mundenheim und an der Integrierten Gesamtschule Ernst Bloch in Oggersheim wegen des Infektionsgeschehens Massentestungen durchgeführt hat. „Näheres zu den Testverfahren kann Ihnen bestimmt das Gesundheitsamt sagen“, sagt die ADD-Sprecherin. Das zuständige Gesundheitsamt, das bei der Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises angesiedelt ist, hat es unterdessen bisher abgelehnt, Fragen der RHEINPFALZ zu den beiden Massentestungen und den Ergebnissen zu beantworten. „Wir stehen als Schulaufsicht mit den Schulen stets in engem Kontakt und bieten ausdrücklich unsere Unterstützung bei der Suche von Lösungsmöglichkeiten für individuelle Problemlagen an“, sagt die ADD-Sprecherin. Ludwigshafen ist mit 50 Schulen und rund 31.000 Schülern der größte Schulstandort in Rheinland-Pfalz.