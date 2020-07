Für die Anschaffung von Laptops und Tablets für Schüler fließen im Rahmen des „Digital Pakt Schule“ der Bundesregierung rund 1,8 Millionen Euro nach Ludwigshafen. Dies haben die SPD-Landtagsabgeordneten Heike Scharfenberger und Anke Simon mitgeteilt. Insgesamt erhält Rheinland-Pfalz 24,1 Millionen Euro aus dem 500 Millionen Euro starken Sofortausstattungsprogramm des Bundes, das den „Digital Pakt Schule“ ergänzt.

„Die Corona-Pandemie hat unsere Schulen in Ludwigshafen vor nie dagewesene Herausforderungen gestellt“, erklären Simon und Scharfenberger. Nicht alle Schüler hätten beim Unterricht zu Hause die gleichen Voraussetzungen. Die digitale Ausstattung daheim dürfe jedoch nicht über den Bildungserfolg entscheiden. „Es ist daher eine gute Nachricht, dass Schüler, die ein digitales Endgerät benötigen, damit künftig von den Schulen ausgestattet werden können“, meinen die Landtagsabgeordneten.

Verteilung nach Sozialindex

Die Verteilung der Mittel an die Schulträger erfolgt in Rheinland-Pfalz den weiteren Angaben zufolge nach einem Sozialindex. Mit den Geldern sollen die Schulträger Laptops oder Tablets anschaffen, die dann dauerhaft an Schüler verliehen werden können. Damit werde sichergestellt, dass die Gelder bei den Schülern ankommen, die zu Hause über kein eigenes Gerät verfügen, sagen Simon und Scharfenberger. An der Ausgestaltung des Sofortausstattungsprogramms in Rheinland-Pfalz waren neben dem rheinland-pfälzischen Bildungsministerium auch die kommunalen Spitzenverbände und die Vertretungen der kirchlichen und freien Schulträger beteiligt.