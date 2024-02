Aufgrund von Umzügen sind einzelne Abteilungen des Sozialdezernats aktuell nur eingeschränkt erreichbar. Die Schuldner- und Insolvenzberatung zieht laut Stadtverwaltung vom Stadthaus Nord in die Bismarckstraße 74 und ist bis 28. Februar nur bedingt erreichbar. Die Abteilung Seniorenförderung zieht von der Walzmühlstraße 65 in die Bismarckstraße 70 und ist bis 1. März nur eingeschränkt telefonisch erreichbar. Ab 4. März ist die Seniorenförderung in den neuen Räumen in der Bismarckstraße 70 für den Publikumsverkehr wieder erreichbar. Die Abteilung Integration zieht ebenfalls in der genannten Woche um und ist ab 4. März in den neuen Räumen in der Bismarckstraße 74 erreichbar. Der Internationale Frauentreff, der ebenfalls zur Abteilung Integration gehört, zieht ab 5. März von der Westend- in die Bismarckstraße 70 und ist ab 11. März wieder telefonisch erreichbar. Die Leitung des Bereichs Integration und Weiterbildung ist wegen des Umzugs in ihre neuen Räume bis 29. Februar nur eingeschränkt erreichbar. Ab 1. März ist Bereichsleiter Jörn Rebholz mit Assistenz und Steuerung des Bereichs Integration und Weiterbildung in den neuen Räumen Bismarckstraße 74 wieder erreichbar.