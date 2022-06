Die Anzahl der in Anspruch genommenen Schuldnerberatungen ist gestiegen – und zwar um nahezu 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Bereits seit letztem Jahr setzt die Stadt mehr Personal in ihrer Beratungsstelle ein.

Auf insgesamt 376 Fälle belief sich die Zahl der Schuldnerberatungen im Jahr 2021, bis Anfang Juni seien bereits 286 Beratungen erfolgt. Diese Zahlen nannte die Verwaltung auf eine Anfrage der Fraktion Die Linke im Sozialausschuss. Die Wartezeit für einen Beratungstermin betrage derzeit bis zu acht Wochen. Die präventive Beratung, also Hinweise auf Leistungsträger zur Existenzsicherung wie das Jobcenter oder der Verweis an die Wohnraumsicherung bei Energie- und Mietschulden, erfolge sofort per Telefon oder E-Mail.

Laut Stadt sind neben Eigenbedarf und mietwidrigem Verhalten insbesondere Mietschulden einer der drei Hauptgründe für Räumungsklagen. „2021 wurden wir über 146 Zwangsräumungen benachrichtigt“, teilt die Verwaltung mit, im Jahr 2022 (Januar bis Ende Mai) seien es 59 gewesen. De facto vollzogen worden seien 2021 insgesamt 98 Räumungen, im Jahr 2022 waren es der Stadt zufolge bisher 38. Aufgrund von Darlehen der Fachstelle hätten im Vorjahr insgesamt 25 Räumungen verhindert werden können, dieses Jahr seien es bisher elf gewesen.

Land beteiligt sich an Kosten

Laut Verwaltung hatte das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie bereits im Dezember 2019 dem städtischen Antrag entsprochen, sich ab 2020 an den Kosten einer weiteren Fachpersonalstelle für die Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle Ludwigshafen zu beteiligen. Seit April 2021 seien dafür nun die organisatorischen Voraussetzungen geschaffen worden und jetzt „drei Berater*innen bei der Beratungsstelle tätig“.

Nachgefragt hatte Die Linke im Sozialausschuss auch, wie viele Menschen neu in die Notwohngebiete eingewiesen wurden. Die Antwort der Stadt: 2021 wurden 274 Personen eingewiesen und in diesem Jahr (Januar bis Ende Mai) 107. Nachdem die Verwaltung im August 2021 einen Zeitplan für die Sanierung der Einweisungsgebiete in der Bayreuther Straße (West) vorgelegt hatte, soll dort ab Ende 2023 Folgendes passieren: Abriss der Roten Wohnblöcke und Neubau von 150 Unterkünften – die Weißen Blöcke sollen ab 2025 saniert werden.