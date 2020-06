David Guthier, Vorsitzender der Ludwigshafener SPD, bezeichnet das Konjunkturpaket der Bundesregierung aus Sicht der Kommunen als „herbe Enttäuschung“. Es sei nicht gelungen, eine Lösung für die Altschulden zu finden. Davon hätte auch die Stadt profitiert. Auf über 1,3 Milliarden Euro beläuft sich der Schuldenstand Ludwigshafens. Die Stadt ächzt unter dieser Last. Daher hatte Kämmerer Andreas Schwarz (SPD) große Hoffnungen in ein Vorhaben von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) gelegt. Der wollte die Altschulden besonders hoch verschuldeter Städte übernehmen, damit diese wieder eine Chance auf eine bessere Entwicklung haben. Diese Möglichkeit ist vom Tisch. Zwar schnürt die Bundesregierung ein Paket von 130 Milliarden Euro, um die Auswirkungen der Corona-Krise abzufedern. Für all die Hilfen im sozialen Bereich und bei der Wirtschaft verdiene das Paket auch ein großes Lob, schreibt Guthier. Doch die Altschulden-Übernahme fehlt. Insbesondere aus den Reihen von CDU und CSU hatte es Widerstand gegen den Scholz-Plan gegeben. Guthier beklagt dies. Hier sei eine „historische Chance verpasst“ worden. Denn der nun beschlossene Ausgleich der Einnahmeausfälle bei der Gewerbesteuer „hilft uns zwar in der aktuellen Situation, bringt aber keine nachhaltige Verbesserung unserer Finanzsituation“. Die Kommunen profitierten auf Dauer lediglich von der beschlossenen Übernahme von 75 Prozent der Kosten der Unterkunft von Leistungsempfängern. Zum Hintergrund: Die Stadt beklagt jedes Jahr ein strukturelles Defizit, weil sie im Sozialbereich nicht die entsprechenden Finanzmittel bekommt. Guthier fordert nun, das Thema Altschulden unabhängig von Corona anzugehen und zu lösen.