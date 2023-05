Die Gräfenauschule war am Montag Ausgangspunkt einer Debatte im Stadtrat. Nachdem öffentlich wurde, dass in diesem Jahr dort wohl 40 Kinder die erste Klasse wiederholen müssen, berieten die Fraktionen über die Teilnahme der Gräfenau-, Goethe-, und Bliesschule am Pilotprojekt „Familiengrundschulzentren“ ab dem Schuljahr 2023/24. Um es kurz zu machen: Der Antrag, den die SPD eingebracht hatte, wurde in den Jugendhilfeausschuss verwiesen. Zum einen, weil der Ausschuss in dieser Angelegenheit gehört werden müsse, wie Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) betonte, und zum anderen, weil der Stadt bisher offenbar noch gar nicht alle Informationen zur Umsetzung des Projektes vorliegen. Finanziert werden sollen die Familiengrundschulzentren, die Eltern unterstützen und die Bildungschancen von Kindern insbesondere durch präventive Angebote verbessern sollen, zum einen von der Stadt Ludwigshafen und zum anderen vom Land Rheinland-Pfalz und der Wübben-Stiftung. Trotz des Weiterleitens des Themas Familiengrundschulzentren an den Jugendhilfeausschuss entbrannte im Stadtrat am Montagnachmittag eine allgemeine bildungspolitische Debatte, in deren Verlauf es von Vertretern des eher linken Spektrums laute Buh-Rufe während der Reden der Fraktionsvorsitzenden von FDP und AfD gab. Die Politik müsse eine Antwort darauf geben, wie mit jenen umgegangen wird, die die (Bildungs-)Angebote des Staats nicht annehmen und „unsere Gesellschaft nicht akzeptieren“, sagte Thomas Schell für die Liberalen. Johannes Thiedig (AfD) sprach in diesem Zusammenhang von derselben „Problemgruppe, die im Hemshof auch das Müllproblem verursache“. Ortsvorsteher Osman Gürsoy (SPD) wollte dies nicht so stehenlassen und betonte: „Wer im Hemshof unterwegs ist, sieht auch Menschen, die keinen Migrationshintergrund haben und Müll auf die Straße werfen.“ Im Jugendhilfeausschuss wünsche er sich eine sachliche Debatte.