Zum Ende des Schuljahrs steht laut Stadtverwaltung wieder die Rückgabe ausgeliehener Schulbücher an. Nutzer der Schulbuchausleihe können die Bücher zu den regulären Rückgabeterminen in den jeweiligen Schulen abgeben. Wie in den Vorjahren auch, bietet der Bereich Schulen darüber hinaus wieder zentrale Zusatztermine für die Rückgabe für diejenigen an, die die Termine in den Schulen nicht einhalten können. Diese Termine sind 19. Juli, 9 bis 16 Uhr, 20. Juli, 9 bis 17.30 Uhr, und 21. Juli, 9 bis 12.30 Uhr, im großen Saal im Kulturzentrum Das Haus, Bahnhofstraße 30, Mitte. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Eine Rückgabe nach diesen Terminen ist nicht mehr möglich, so die Verwaltung.