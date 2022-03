Eltern mit einem Einkommen unterhalb der festgelegten Einkommensgrenze haben ab sofort die Möglichkeit, für ihre Kinder Anträge zur Teilnahme an der kostenlosen Schulbuchausleihe zu stellen. Die Antragsfrist endet am 15. März, eine Bearbeitung sei nur unter Beifügung der erforderlichen Einkommensnachweise möglich, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Entsprechende Formulare in Papierform würden in den nächsten Tagen über die Schulen ausgeteilt, der Antrag könne aber auch online unter www.ludwigshafen.de/buergernah/buergerservice/onlineservices gestellt werden.