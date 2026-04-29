Familien, die an der entgeltlichen Schulbuchausleihe fürs Schuljahr 2026/27 teilnehmen möchten, sollten laut Stadtverwaltung ab 8. Mai bis 2. Juni ihre Bestellung auf dem Elternportal https://bildung.rlp.de/lmf abschließen. Der Elternbrief mit dem Freischaltcode sollte bis spätestens 7. Mai durch die Schulen ausgehändigt oder versandt sein. Eltern, die den Brief mit dem Code bis dahin noch nicht erhalten haben, können sich direkt an die Schulen wenden. Es ist deswegen besonders wichtig, die Anmeldefrist einzuhalten, weil bereits ab 3. Juni die Rückgabescheine erstellt werden. Aus diesen Scheinen ergibt sich, welche Bücher vor Beginn der Sommerferien (ab 10. bis spätestens 26. Juni) zurückgegeben werden müssen. Gleichzeitig könnte es zu Verzögerungen bei der Lieferung der neuen Schulbücher fürs Schuljahr 2026/27 kommen, wenn keine fristgerechte Anmeldung erfolgt. Deswegen bittet die Schulverwaltung die Eltern darum, die Bestellungen fristgerecht abzuschließen. Eltern müssen auch dann eine neue Bestellung im Portal vornehmen, wenn sie bereits in diesem Schuljahr an der Ausleihe teilgenommen haben und die derzeit ausgeliehenen Schulbücher auch im kommenden Schuljahr 2026/27 im Unterricht verwendet werden. Falls ein Kind die Klasse oder den Bildungsgang wiederholt oder die Schule wechselt, muss ebenfalls eine Bestellung erfolgen. Eltern, die Hilfe bei der Anmeldung zur entgeltlichen Schulbuchausleihe benötigen, können sich entweder an die Schule wenden, die ihr Kind im kommenden Schuljahr (2026/27) besuchen wird, oder bis spätestens 21. Mai telefonisch einen Termin mit der Schulverwaltung vereinbaren. Die Kontaktdaten der Mitarbeiter finden sich auf der Homepage der Stadt. Die Abbuchung der Leihgebühr wird voraussichtlich zum 1. November erfolgen.