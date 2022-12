Am Donnerstag, 8. Dezember, beim bundesweiten Warntag, werden nicht nur die Sirenen heulen, sondern in Ludwigshafen gegen 11 Uhr auch Zehntausende Handys mit einem lauten Warnton schrillen. Getestet wird erstmals das neue Katastrophen-Warnsystem Cell Broadcast. Wie das Unternehmen Vodafone mitteilt, hat dieses an allen seinen 34 Mobilfunkstationen in Ludwigshafen das neue System installiert. „Durch diesen Einbau ist eine entscheidende Voraussetzung erfüllt, damit die Mobilfunkkunden am Donnerstag eine Test-Warnmeldung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe erhalten können“, teilt Vodafone mit. „Voraussetzung ist, dass das Mobilfunkgerät angeschaltet und empfangsbereit sowie mit Cell Broadcast kompatibel ist“, betont das Unternehmen und empfiehlt daher, rechtzeitig vor dem 8. Dezember zu überprüfen, ob das eigene Endgerät die Funktion Cell Broadcast unterstützt. Dazu bedürfe es folgende Versionen der Betriebssysteme: die von Apple jeweils neueste verfügbare Version für alle Geräte ab dem iPhone 6s, die Handys von Android-Nutzern müssen laut Vodafone mindestens unter der Version 11 laufen. Weitere Informationen zu Cell-Broadcast gibt es im Netz unter www.bbk.bund.de.