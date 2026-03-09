Zum Saisonstart im Schreiwer-Hais’l kommt der Rehborner Mundartautor Norbert Schneider in die beliebte Schifferstadter Veranstaltungsstätte in der Lillengasse 5. Wie die Betreiber ankündigen, wird Schneider am Sonntag, dem 15. März im Rahmen einer Matinee (Beginn: 11 Uhr) unter dem Motto „Vun Schullehrer unn annere Spezjalischde“ für Unterhaltung sorgen. Der Eintritt beträgt 15 Euro inklusive aller Getränke. Infos und Anmeldungen unter Telefon 0157 35744502.