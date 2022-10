„Die größte Wohngeldreform seit über 57 Jahren bedeutet eine ganz wichtige Verbesserung für Menschen mit niedrigem Einkommen, insbesondere auch wegen der Berücksichtigung der Heizkosten. Das entlastet gerade auch hier bei uns vor Ort“, verdeutlicht Christian Schreider (50, Ludwigshafen), SPD-Bundestagsabgeordneter im Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal, zum „Wohngeld-Plus-Gesetz“, das am Mittwoch vom Bundestag auf den Weg gebracht wird.

370 Euro pro Monat statt 180 Euro

„Angesichts hoher Wohnkosten, steigender Lebenshaltungskosten und der Energiepreis-Explosion müssen die Menschen schnellstmöglich profitieren. Mit dem Gesetzesvorschlag werden künftig zwei Millionen Haushalte unterstützt – gegenüber 600.000 Haushalten zuvor. Und das im Schnitt mit 370 Euro pro Monat statt rund 180 Euro, also bald mehr als doppelt so viel“, so Schreider weiter. Die Wohngeldreform, die zum 1. Januar 2023 in Kraft treten soll, legt den staatlichen Zuschuss fest, mit dem Menschen unterstützt werden, die ihre Miete nicht aus eigener Kraft schultern können.

„Wirksames sozialpolitisches Instrument“

„Mit dem Wohngeld haben wir ein wirklich wirksames sozialpolitisches Instrument, um Personengruppen mit niedrigen eigenen Einkommen zielgenau zu entlasten und so ein Abrutschen in die Grundsicherung zu verhindern. 48 Prozent der aktuell Wohngeldbeziehenden sind Rentner, 40 Prozent sind Familien, insbesondere Alleinerziehende“, analysiert Schreider. Der Entwurf will neben der Anpassung an die steigenden Heizkosten auch Kosten aus Klimaschutzmaßnahmen berücksichtigen.