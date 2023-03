SPD-Bundestagsabgeordneter Christian Schreider begrüßt die Entscheidung zur Verkleinerung des Bundestags auf künftig 630 Abgeordnete. Damit demonstrierten die Parlamentarier nicht nur Reformfähigkeit. Die Entscheidung entlaste auch den Steuerzahler.

Mit der Änderung des Wahlrechts werde die Zahl der sogenannten Überhang- und Ausgleichsmandate begrenzt, die den Bundestag unkontrolliert hätten anschwellen lassen. Auf Initiative der Ampel-Fraktionen war die Reform Ende Januar erstmals im Bundestag eingebracht und debattiert worden. „Obwohl sie alle Fraktionen in genau gleichem Maße betrifft, gerieren sich die Union und insbesondere die CSU nun fälschlicherweise als Opfer“, wundert sich Schreider. „Dabei war sie es, die eine Reform über viele Jahre verhindert hat, um eigene Vorteile zu sichern.“ Anstatt an einer gemeinsamen Lösung zu arbeiten, habe die Union nur Vorschläge zur Debatte gestellt, die sie selbst einseitig bevorzugt hätte.

Die Neuerung im Wahlrecht führt eine sogenannte Zweitstimmendeckung ein. Damit entsenden Parteien dürfen künftig nur noch so viele direkt und/oder über Landesliste gewählte Abgeordnete in den Bundestag, wie ihnen laut Zweitstimmenergebnis zusteht. Überhänge entfallen damit „Wir haben das Recht so geändert, dass es zu erheblichen Einschränkungen für Parteien und Fraktionen selbst kommt. Das zeigt die eigene Reformfähigkeit“, verdeutlichte Schreider.