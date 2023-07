Christian Schreider, SPD-Bundestagsabgeordneter im Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal, begrüßt – wie schon sein grüner Abgeordneten-Kollege Armin Grau (64, Altrip), die am Montag erfolgte Einigung auf Eckpunkte der Krankenhausreform. „Die Corona-Pandemie und der fehlende Reformwille von Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) haben viele Kliniken in Deutschland in eine wirtschaftlich sehr schwierige Situation gebracht. Ich bin überzeugt davon, dass sein Nachfolger Karl Lauterbach (SPD) die jetzt vereinbarte Krankenhausreform mit all seinem Fachwissen aus der Sackgasse führen wird“, so Schreider. Bund und Länder haben sich Anfang der Woche auf ein entsprechendes Eckpunktepapier als Grundlage für einen über den Sommer zu erarbeitenden Gesetzesentwurf verständigt. Versorgungssicherheit und bessere Behandlungsqualität sowie eine klare Entbürokratisierung stünden im Zentrum der Reform. Künftig gebe es Pauschalen für Kliniken, wenn sie bestimmte Leistungen anbieten. Die Fallpauschalen sollen entfallen. Krankenhäuser sollen in drei Kategorien eingeteilt werden: Grundversorgung, Schwerpunktversorgung sowie die Behandlung von schwersten Erkrankungen. Dies alles seien richtige Schritte, so Schreider.