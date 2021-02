Die Protestantische Kirche Ludwigshafen am Lutherplatz bietet am Montag, 8. Februar, 18 bis 19.30 Uhr, ihre Schreibwerkstatt als Online-Angebot (per Zoom) an. Eingeladen sind Anfänger und Fortgeschrittene. Anmeldungen per E-Mail an baerbel.baehr-kruljac@evkirchepfalz.de (bis 7. Februar). Der Link zur Schreibwerkstatt wird am Montagmittag gemailt.