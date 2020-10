„Schreiben: Leben“, ein Stück über das Leben der französischen Schriftstellerin Annie Ernaux anhand ihres autobiographischen Romans „Die Jahre“, hat heute um 19.30 Uhr Premiere im Theater Felina Areal in Mannheim.

Annie Ernaux, 1940 als Kind einfacher Leute geboren, wird zu einer der bekanntesten Autorinnen Frankreichs. In der Schule muss sie die Hänseleien der Bürgertöchter aushalten. Aber sie schafft den Schritt auf die Universität, entfernt sich jedoch mit diesen Bildungsfortschritten immer weiter von ihren Eltern und ihren Ursprüngen, was ihr Zeit ihres Lebens ein schlechtes Gewissen bereitet. Es folgen Heirat, Kinder, Scheidung und die Revolten der 60er-Jahre, Hoffnungen auf Veränderungen und immer wieder Enttäuschungen. Das Neue Ensemble präsentiert den Text mit Elisabeth Auer und Hedwig Franke in der Regie Rainer Eschers. Weitere Aufführungen am Freitag, 9. Oktober, um 19.30 Uhr und Sonntag, 11. Oktober, um 18 Uhr im Mannheimer Theater Felina-Areal, Holzbauerstraße 6-8.