In der Mannheimer City sorgt ein Großeinsatz der Polizei für Aufsehen. Straßenbahnen können nicht weiterfahren, aber akute Gefahrenlage besteht nicht.

Mit einem Großaufgebot rückten Polizei und Feuerwehr am Dienstag in der Mannheimer Innenstadt an. Anrufer hatten einen lauten Knall gemeldet, außerdem war von Rauchentwicklung die Rede. „Die Lage war für uns im ersten Moment diffus“, sagte eine Polizeisprecherin der RHEINPFALZ. Zwischen elf Uhr und 12.45 Uhr deuteten die weiträumigen Absperrungen rund um das Quadrat E3 auf einen Großeinsatz hin. Unklar war zunächst, ob eine Gefährdungslage vorlag. Immerhin wurde relativ schnell deutlich, dass keine weitere Gefahr für die Menschen in der Innenstadt bestand.

Bewohner eines Mehrfamilienhauses in den verlängerten Planken zwischen Paradeplatz und Rathaus klagten jedoch über Reizungen der Augen sowie Atemwege. 17 Personen wurden verletzt, eine Person wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sie erlitten Reizgas-Verletzungen, wobei nach aktuellem Stand der Ermittlungen unklar ist, ob das Gas versprüht oder durch Reizgas-Munition freigesetzt wurde. In jedem Fall fand die Polizei im Treppenhaus des Hauses Patronenhülsen, die sie einer Schreckschusswaffe zuordnen.

Es liegen keine Hinweise zum Schützen vor

Die Polizei fahndet jetzt nach dem mutmaßlichen Schützen, der nach aktuellem Ermittlungsstand nicht auf andere Personen gezielt hatte. Offenbar hatte die Person ungezielt im Hausflur geschossen und dadurch den Einsatz der Rettungskräfte sowie der Polizei ausgelöst. Die Ermittler sichten Videomaterial, auf denen der mutmaßliche Täter zu sehen sein könnte. Ob die Suche zum Ziel führt, ist nicht klar. „Uns liegen derzeit keine Hinweise zu der Person vor, die die Schüsse abgegeben haben könnte“, sagte eine Polizeisprecherin. Zeugenaussagen dazu lagen zunächst nicht vor.

Straßenbahnen können zunächst nicht fahren

In der Innenstadt herrschte für etwa 90 Minuten ein großes Durcheinander, was nicht zuletzt daran lag, dass der Straßenbahnverkehr zwischen dem Paradeplatz und dem Rathaus für etwa 60 Minuten eingestellt werden musste. Das sorgte vor allem zu Beginn für einen Stau auf den Gleisen, da der Paradeplatz ein zentraler Knoten für den Straßenbahnverkehr ist.

Das hatte Auswirkungen auf den Verkehr bis nach Ludwigshafen, da die Linien 4 und 6, die auf der Kurt-Schumacher-Brücke den Rhein queren, zunächst erhebliche Verspätungen hatten. Erst nach einiger Zeit hatte sich der Fahrplan wieder normalisiert, nachdem die Sperrung rund um das Quadrat E3 aufgehoben worden war.