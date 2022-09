Die Schranke und der Schrankenbaum am Bahnübergang Zinkig/Glockenloch (Edigheim) sind bei einem Rangierunfall schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Polizei schätzt den Schaden auf bis zu 15.000 Euro. Am Donnerstag soll ein Lieferfahrzeug gegen 8 Uhr die Stelle beim Rangieren gerammt haben. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion, Telefon 0621 963-2222 oder Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.