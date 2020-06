Zwei Betrügern ist es am Dienstag gelungen, sich Zutritt zu einem Haus einer 91-Jährigen in der Gartenstadt zu verschaffen. Gegen 13.30 Uhr gaben sich die beiden Männer gegenüber der Frau als Schornsteinfeger aus. Sie sagten, dass sie etwas am Schornstein überprüfen müssten und kamen so in das Einfamilienhaus in der Bozener Straße. Aber die Frau hatte offenbar Glück im Unglück: Denn nach ersten Ermittlungen ist nichts gestohlen worden. Die Polizei appelliert dennoch an alle Bürger, keine Fremden ins Haus zu lassen. Außerdem sei es wichtig, die Polizei bei solchen Vorkommnissen zu informieren.