In Ludwigshafen wurde am Wochenende heftig gefeiert. Über 10.000 Besuchern kamen zum BASF-Kellereifest, bei dem es erstmals Schorle aus dem Fass gab. Wie das ankam, lesen Sie hier.

An der Blies fand zum zweiten Mal ein Techno-Festival statt. Der nicht unumstrittene Rave zog 2000 Tänzer an. Wie’s war, lesen Sie hier.

Die Zweitliga-Handballer Eulen Ludwigshafen sind mit einer Niederlage in die Saison gestartet. Warum das Team am Ende keine Punkte holen konnte, lesen Sie hier.

In Speyer gibt es ein heißes Eisen vor der nächsten Verlegung von Stolpersteinen. Wenn diese am 12. September in Gedenken an Opfer des Nationalsozialismus verlegt werden, ist erstmals ein „Blindstein“ darunter. Was es damit auf sich hat, lesen Sie hier.

Zum Stadtjubiläum in Frankenthal lockte neben dem beliebten Bauernmarkt auf dem Rathausplatz erstmals auch ein Kunsthandwerkermarkt in der Erkenbertruine zahlreiche Besucher in die Innenstadt. Welche Besonderheiten es dabei zu entdecken gab, lesen Sie hier.

Autofahrer aufgepasst: Im Rhein-Pfalz-Kreis ist eine Ausfahrt der B9 dicht. Warum, lesen Sie hier.

Bei dem geplanten Solarparkprojekt in Heßheim stockt's. Warum es immer noch keine Genehmigung gibt, lesen Sie hier.