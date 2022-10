Zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen haben Unbekannte Schottersteine auf Straßenbahngleise in Rheingönheim gelegt. Der Tramfahrer erkannte am Samstagabend die Gefahr rechtzeitig und konnte so verhindern, dass ein Schaden entstand.

Bei einem Vorfall Anfang Oktober wurde so eine Straßenbahn der Linie 6 im Bereich der Haltestelle in der Hauptstraße zum Entgleisen gebracht. Den Schaden an dem Fahrzeug und am Gleiskörper schätzte die Polizei auf etwa 300.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Zeugen hatten zwei Jugendliche beobachtet, die an der Sabotageaktion beteiligt gewesen sein könnten. Doch das Duo konnte nicht ausfindig gemacht werden. Mitte Oktober und auch am Samstag erkannten die Fahrer die Gefahr rechtzeitig. Die Steine lagen in beiden Fällen im Bereich der Friedensstraße auf den Gleisen. Die Polizei geht davon aus, dass ein Zusammenhang zwischen den Taten gibt. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.