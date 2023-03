Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach der Rückkehr in die Fußball-Landesliga Ost hat der SV Südwest Ludwigshafen nur sechs Partien absolviert, dann wurde die Saison abgebrochen. In dieser Serie kommen weitere dazu. Doch ob das Team in der Liga bleibt, steht in den Sternen. Der Klassenverbleib käme gewiss einer großen Überraschung gleich.

Der SV Südwest Ludwigshafen war jahrelang eine Art Durchgangsstation. Spieler kamen und gingen in Kompaniestärke. Beim Kader war Unbeständigkeit Trumpf, die Kontinuität