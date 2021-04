Aus noch ungeklärter Ursache ist laut Polizei am Montag gegen 0.40 Uhr ein Mülleimer in der Dürkheimer Straße (Oggersheim) in Brand gesetzt worden und komplett ausgebrannt. Ein Zeuge löschte das Feuer mit Wasser. Zuletzt hatten sich Mülleimerbrände in Oggersheim gehäuft. Hinweise an die Polizei: Telefon 0621/963-2403.