Die Polizei warnt vor Betrügern, die Senioren anrufen, um an Geld oder Wertsachen zu kommen. Laut Polizeibericht erhielten in den vergangenen Tagen zwei Ludwigshafener dubiose Anrufe. Am Mittwoch rief ein angebliches Gewinnspielunternehmen eine 61-Jährige an. Der Frau wurde ein Gewinn in Höhe von 48.000 Euro in Aussicht gestellt. Für die Auszahlung müsse sie aber erst 1200 Euro bezahlen. Darauf ging die Frau nicht ein. Am Donnerstag wurde ein 85-Jähriger von einer angeblichen Verwandten angerufen, die vorgab, Geld für einen Wohnungskauf zu benötigen. Der Senior fiel nicht darauf herein. Die Polizei appelliert an die Bürger, niemals persönliche Informationen wie Bankdaten am Telefon weiterzugeben.