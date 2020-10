Nachdem in den vergangenen Tagen schon mehrfach gestohlene Katalysatoren gemeldet wurden, sind der Polizei nun neue Autoteil-Diebstähle bekannt geworden. In der Knollstraße (Süd) haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag den Mittelschalldampfer eines Opel Astra ausgebaut. Zeugenhinweise unter Telefon 0621/963-2122. Ebenfalls aus einem Opel Astra haben Unbekannte im Eckewartweg (Edigheim) den Katalysator geklaut. Diese Tat geschah laut Polizei zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen. Auch hierzu werden Zeugen gesucht: 0621/963-2222.