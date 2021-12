Seit fast 50 Jahren hilft die Aktion 72 Bedürftigen in Ludwigshafen und unterstützt verschiedene Organisationen, Vereine und Initiativen. Hilfe wird an vielen Stellen gebraucht, wie diese Beispiele zeigen.

Fall 8: Eine Alleinerziehende mit zwei Söhnen musste aus ihrer Wohnung ausziehen, da das Gebäude abgerissen wurde. Die alte Küche konnte aufgrund eines unverschuldeten Wasserschadens nicht übernommen werden. Die Frau brauchte dringend Unterstützung für neue Küchenmöbel und Betten für die Söhne. Dank Unterstützung aus der Aktion 72 konnte das Caritas-Zentrum die Familie finanziell unterstützen.

Fall 9: Die Corona-Pandemie erschwert vielen Betroffenen den Zugang zu Behörden zur Beantragung von Sozialleistungen. Es entstehen Überbrückungszeiträume und das Geld am Monatsende reicht manchmal nicht mehr aus. Mit Hilfe der Aktion 72 erwarb das Haus der Diakonie Lebensmittelgutscheine, die an Bedürftige weitergegeben wurden.

Fall 10: Die christliche Behindertenhilfe Adoramus Te benötigt einen Rollstuhlbus, um Fahrdienst anzubieten, damit auch Rollstuhlfahrer zum Gottesdienst kommen können. Die Aktion 72 hilft mit einer Spende.

Fall 11: In der Suppenküche der Apostelkirche im Hemshof werden täglich etwa 60 Menschen mit einem warmen Mittagessen beschenkt. Für viele der Gäste ist es die einzige warme Mahlzeit am Tag. Jeden Tag gibt es einen nahrhaften Eintopf, mal mit Linsen, mal mit Maultaschen oder mit Fleischeinlage, ermöglicht auch mit einer Spende aus der Aktion 72.

Fall 12: Siegfried K. lebt allein und ist schon lange Teilnehmer in der Motivationsgruppe des Suchtselbsthilfevereins Blaues Kreuz Ludwigshafen. Durch den coronabedingten Ausfall der Gruppe bis Ende Mai 2021 und auch die anderen Einschränkungen im privaten Leben, führte die Vereinsamung zu einem Rückfall. Nach der Wiederaufnahme der Gruppe, konnte er sich mit seiner Suchtproblematik im geschützten Rahmen austauschen und ist seitdem wieder trocken. Das Blaue Kreuz erhält für seine Arbeit eine Spende aus der Aktion 72.

Fall 13: Eine junge Frau wurde von der Polizei an das Ludwigshafener Frauenhaus vermittelt, da sie schwere körperliche und seelische Gewalt von ihrem Partner erleiden musste. Aufgrund der Bedrohungslage war ein Aufenthalt in Ludwigshafen zu unsicher. Durch die lokalen Mitarbeiter wurde für sie ein Platz in einem weit entfernten Frauenhaus organisiert. Eine Hilfe aus den Spendengeldern der Aktion 72 finanzierte ihr die Bahnfahrkarte in die Sicherheit.

Fall 14: Herr B. leidet seit über zehn Jahren an der Krankheit Multiple Sklerose (MS) und ist bei vielen Verrichtungen im alltäglichen Leben auf Hilfe angewiesen. Gepflegt wird er von seiner berufstätigen Ehefrau und Mutter von zwei Schulkindern. Aufgrund einer starken Verschlechterung des gesundheitlichen Zustandes war die Pflege eine große Belastung für die Familie. Durch den behandelnden Neurologen erfuhr die Familie von der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft und ihren Angeboten, die sich aus Zuwendungen wie aus der Aktion 72 finanziert. Frau B. nahm Kontakt zu der ortsansässigen Sozialpädagogin auf. Hier wurde sie beraten und stellte einen erfolgreichen Antrag auf Erhöhung des Pflegegeldes sowie einen Antrag auf einen Zuschuss für Wohnumfeld verbessernde Maßnahmen. Eine wertvolle Hilfe für die Familie.

Fall 15: Eine alleinstehende Frau aus Rumänien wurde in ein betreutes Wohnen vermittelt. Die Kosten für die Entrümpelung ihrer Messie-Wohnung und die anschließende Grundreinigung wurden von der Krankenkasse als auch vom Jobcenter abgelehnt. Durch die Übernahme der Kosten durch das Caritas-Zentrum aus Mitteln der Aktion 72 war für diese Frau ein Neuanfang möglich.

Fall 16: Frau J. ist herzkrank und erwerbsunfähig. Tabletten nimmt sie nicht nur zur Schmerzlinderung ein, sondern auch um sich zu beruhigen. Ihre geringe Rente reichte nicht aus, um ihre alltäglichen Kosten zu decken und schon gar nicht, um Neuanschaffungen zu tätigen. Durch Geld aus der Aktion 72 konnte J. Winterkleidung für sich und ihren Sohn kaufen. Durch Unterstützung der Suchtberatung im Haus der Diakone war sie anschließend in der Lage, ihre finanzielle Situation über die akute Notlage hinaus zu betrachten und anzugehen.

Fall 17: Frau K. ist alleinstehend, 62 Jahre alt und lebt von einer kleinen Berufsunfähigkeitsrente und ergänzenden Leistungen zur Grundsicherung. Sie bewohnt schon lange eine kleine Wohnung in Ludwigshafen. Die Farbe an den Wänden begann bereits abzublättern und sie bat im Haus der Diakonie um Hilfe. Ihre eigenen finanziellen Mittel ließen die Anschaffung von Wandfarbe, Pinseln und Farbrollen nicht zu. Aus den Mitteln der Aktion 72 konnte Frau K. geholfen werden.

Zwischenstand der Spenden am 29. November: 2930 Euro.

Spendenkonto

„Aktion 72“, Sparkasse Vorderpfalz, IBAN DE 70 5455 0010 0000 0067 00.