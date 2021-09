Rund 33.000 Anträge auf Briefwahl für die Bundestagswahl sind bislang in Ludwigshafen bearbeitet worden, wie die Stadt mitteilt. Die Anträge werden tagesaktuell bearbeitet und die Unterlagen noch am selben Tag im Briefverteilerzentrum abgegeben. Laut Verwaltung sollten die Briefwahlunterlagen dann innerhalb von zwei Werktagen bei den Wahlberechtigten ankommen. In Einzelfällen kann sich die Zustellung verzögern. Wer nach einer Woche noch keine Unterlagen erhalten hat, soll sich bis Samstag, 25. September, 12 Uhr, beim Briefwahlbüro unter der Rufnummer 0621/504-3831 melden. Bis zu diesem Zeitpunkt können die Unterlagen nochmals ausgestellt werden. Allgemeine Fragen zur Bundestagswahl am 26. September werden unter der Telefonnummer 0621/504-3830 beantwortet.