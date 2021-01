Das Klinikum ist sehr zufrieden mit dem Verlauf der Corona-Impfungen für seine 3200 Mitarbeiter. Bis Donnerstagabend werden „über 1100 Mitarbeiter geimpft sein“, informiert Klinikum-Sprecherin Yasemin Böhnke. Am Montag haben die Impfungen im fast 1000 Betten großen Krankenhaus an der Bremserstraße begonnen. Zunächst waren Mitarbeiter aus den Covid-nahen und patientenintensiven Bereichen an der Reihe – Ärzte und Pflegekräfte sowie die aktuell 29 Soldaten, die das Klinikum in der Infektionsambulanz beim Thema Corona unterstützen. Geimpft wird laut Böhnke auf einer eigenen „Impfstation“ vom Betriebsärztlichen Dienst und weiteren Ärzten. Bisher laufe alles reibungslos. Dass so viele Mitarbeiter geimpft werden möchten, wertet die Klinikum-Leitung als „sehr positives Zeichen“. Rund um die Impfungen werden die Mitarbeiter umfassend über Videos und im Intranet informiert. Böhnke zufolge werden aktuell im Klinikum 53 Covid-19-Patienten behandelt – davon 19 auf den Intensivstationen, drei von ihnen wiederum sind an eine externe Herz-Lungen-Maschine (ECMO) angeschlossen.

