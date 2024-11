Der Ludwigshafener Gregory Scholz bleibt Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Vorderpfalz. Der 43-Jährige wurde am Dienstagabend mit großer Mehrheit an die Spitze des Parteiverbands gewählt, der rund 2800 Mitglieder hat. Zum Unterbezirk gehören neben Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer auch der Rhein-Pfalz-Kreis.

Scholz wurde mit 98 Prozent der Stimmen von den Delegierten bei einem Parteitag in seinem Heimatort Oppau im Amt bestätigt. Der Landtagsabgeordnete stimmte seine Genossen auf die anstehenden Wahlen ein. „Wir in Rheinland-Pfalz sind die gute Ampel“, sagte er mit Blick auf die Querelen innerhalb der rot-gelb-grünen Bundesregierung.

Neben der kommenden Bundestagswahl steht in Ludwigshafen eine OB-Wahl und 2026 eine Landtagswahl an. Scholz sprach seiner Partei, die aktuell in einem Umfragetief steckt, Mut zu. Die Opposition in Mainz gebe im Gegensatz zur SPD kein gutes Bild ab. Entscheidend für den Erfolg werde die Kommunikation und die gegenseitige Unterstützung der Ortsvereine im Wahlkampf sein. Die Parteiverbände im Unterbezirk wolle er stärker vernetzen.

Kritik an der CDU

„Unsere SPD zeichnet Geschlossenheit und Stärke aus“, sagte Sabine Bätzing-Lichtenthäler, SPD-Fraktionschefin im Landtag und Vorsitzende des Landesverbands. Die 49-Jährige forderte von der Bundesampel sich zusammenzuraufen und Kompromisse einzugehen. „In Berlin kann man sich eine Scheibe von Rheinland-Pfalz abschneiden“, meinte die Parteichefin. Die SPD werde erfolgreich sein, wenn sie die Themen aufgreife, die Menschen bewegen, wie ein guter ÖPNV, eine ausreichende Rente, genügend Pflegeangebote oder eine gute Bildung. Eine gute Wirtschaftspolitik sichere Arbeitsplätze und siedle neue Unternehmen an. Die SPD sei nah bei den Leuten, eine „Mittendrinpartei“ – im Gegensatz zur CDU.

Als stellvertretende SPD-Unterbezirksvorsitzende in der Vorderpfalz wurden Philipp Brandenburger (Speyer) und Markus Schröter (Frankenthal) ebenfalls im Amt betätigt. Neu im Vorstand ist die 26-jährige Rebecca Blum aus Neuhofen.