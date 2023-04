Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Schreiben statt Schrubben“: Unter diesem Motto haben die Schüler der Religionsklassen des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Süd 888 Euro für ein Hilfsprojekt von „Brot für die Welt“ in Bangladesch gesammelt. Außerdem beteiligt sich die Schule am Briefmarathon von Amnesty International.

Gerade in der derzeit eigenen schwierigen Situation hätten die Mädchen und Jungen den Blick über den Tellerrand hinaus gerichtet und die Lebenswirklichkeit von