Als Schüler oder Lehrkraft in ein anderes EU-Land reisen? Sich und die eigene Schule dabei weiterentwickeln? Neues kennenlernen, Vorurteile abbauen? Europa nicht nur erlernen, sondern auch erleben? All das wird künftig am Geschwister-Scholl-Gymnasium (GSG) in Süd möglich sein. Das GSG ist zur „Erasmus+“-Schule akkreditiert worden, wie Nathalie Engel und Markus Kreß von der Öffentlichkeitsarbeit mitteilen. Das GSG hatte sich im Herbst 2020 darum beworben.

Aktionen im Ausland

Als „Erasmus+“-Schule hat die Schulgemeinschaft für die kommenden sieben Jahre die Möglichkeit, vielfältige Aktionen im und mit dem europäischen Ausland durchzuführen, die von der EU finanziert werden: internationale Begegnungen, interkultureller Austausch. Auch Fahrten zu Begegnungen mit Partnerschulen werden gefördert, besonders begabte Schüler unterstützt, die Medienkompetenz und die digitale Bildung ausgebaut. Demokratieförderung und das Handeln im Sinne der ökologischen Nachhaltigkeit sind weitere Schwerpunkte. Auch das französisch-bilinguale Profil des GSG mit aktuell 835 Schülern kann weiter ausgebaut werden. So ist für das kommende Schuljahr eine einwöchige Begegnungsfahrt zur Partnerschule in Lorient geplant.

Hospitationen in Belgien und Polen

Lehrer haben die Möglichkeit für Hospitationen an Partnerschulen und Fortbildungen in einem anderen EU-Land. Fürs nächste Schuljahr sind bereits Hospitationen an Schulen in Polen und Belgien geplant. Durch die umfassende Fördermöglichkeit möchte die Schule es auch Schülern aus Familien mit eher geringen finanziellen Mitteln ermöglichen, an diesen Projekten teilzuhaben.