Für rund 1,7 Millionen Euro soll das Geschwister-Scholl-Gymnasium im Stadtteil Süd brandschutztechnisch saniert werden. Das hat der Bauausschuss am Montag einstimmig beschlossen. Bei den Arbeiten sollen alle Türen im Bereich der Rettungswege erneuert werden. Auch abgehängte Decken müssen nach neuesten Brandschutzverordnungen ertüchtigt werden, wie es aus der Verwaltung heißt. Dadurch wiederum müssen Leuchten, Rauchmelder und Lautsprecher neu installiert werden. Die Arbeiten sollen laut aktueller Planung im Juni 2022 beginnen. Der Eigenanteil der Stadt liegt bei knapp 700.000 Euro. Der Rest wird aus Zuschüssen des Landes finanziert. Am Scholl-Gymnasium in der Friedrich-Heene-Straße werden rund 930 Schüler in 38 Klassen unterrichtet.